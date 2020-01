Вальверде уволен с поста главного тренера Барселоны

Испанский тренер Эрнесто Вальверде покинул пост главного тренера клуба, об этом сообщает официальный сайт клуба.

“Клуб выражает свою благодарность Эрнесто Вальверде за его профессионализм, приверженность клубу, самоотверженность и всегда позитивное отношение ко всему, что является семьей Барселоны. Мы желаем ему удачи и успехов в будущем“, - говорится в заявление клуба.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e