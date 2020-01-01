Иньеста - о возможном уходе Вальверде: Нужно иметь уважение к человеку

Испанец заступился за специалиста.

Экс-футболист Барселоны Андрес Иньеста поделился мнением по поводу возможного увольнения Эрнесто Вальверде с поста главного тренера каталонского клуба.

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“Все происходит как-то неправильно. В любой случае нужно иметь уважение к человеку. Не имеет значение, нравится ли он вам или не.

Новый возможный тренер? Мне бы хотелось бы увидеть Хави и Рональда Кумана. Хави лучшее понимает внутреннею кухню команды, но Куман намного более опытный специалист.

Моя кандидатура? Я не имею тренерскую лицензию“, - цитирует Иньесту AS.

Ранее сообщалось, что руководство Барселоны уведомила Вальверде о расторжении контракта.