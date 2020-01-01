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Стали известны кандидаты на замену травмированного Суареса

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Барселона хочет найти игрока в зимнее трансферное окно.
Луис Суарес
Луис Суарес
Getty Images

Руководство Барселоны намерено найти замену травмированному Суаресу, который пропустит около четырех месяцев.

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По информации Mundo Deportivo, Барселона хочет найти замену уругвайцу в зимнее трансферное окно, ведь опасаются, что Суарес в этом сезоне не сможет принять участие в матчах.

Каталонский клуб рассматривает шестерых футболистов, среди которых Кристиан Стуани из Жироны, Карлос Вела из ФК Лос-Анджелес, Чими Авила из Осасуны и Габриэл Барбоза из Интера.

Помимо этих игроков, “сине-гранатовые“ хотят приобрести Рафаэля Леау или Лаутаро Мартинеса, однако такой исход событий очень маловероятен, ведь миланские клубы не захотят отпускать своих лидеров.

Ранее сообщалось, что Руководство Барселоны уведомила Вальверде о расторжении контракта.

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Теги: Барселона, Луис Суарес, Ла Лига, футбол
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