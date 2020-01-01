Руководство Барселоны уведомила Вальверде о расторжении контракта

Испанский специалист завтра попрощается с командой.

Руководство Барселоны сообщила главному тренеру клуба Эрнесто Вальверде о том, что он будет уволен в ближайшее время, об этом сообщил журналист Onda Cero Radio Альфредо Мартинес.

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По информации источника, руководство “сине-гранатовых“ провело встречу с испанским специалистом, во время которой было озвучено о том, что Барселона намерена расторгнуть контракт с тренером.

Все детали расторжения контракта будут обсуждать с агентом Вальверде. Эрнесто планирует уже завтра, 14 января, попрощаться с игроками и тренерским штабом.

Ранее сообщалось, что Почеттино может возглавить Барселону.