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Почеттино - основной претендент на пост главного тренера Барселоны

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Аргентинец может возглавить каталонский клуб.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера Барселоны, об этом сообщает RAC1.

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По информации источника, президент Барселоны Хосеп Бартомеу заинтересован в приглашение аргентинца в клуб. 

Отмечается, что Барселону могут возглавить Кике Сетьен и Габи Милито. Кроме того, до лета “сине-гранатовых“ может тренировать Хави Гарсия Пимьента, который работает с Барселоной Б.

Напомним, что Почеттино был уволен с поста главного тренера Тоттенхэма.

Ранее сообщалось, что Хави может возглавить Барселону.

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Теги: Маурисио Почеттино, Барселона, Хави, Ла Лига, футбол
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