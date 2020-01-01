Почеттино - основной претендент на пост главного тренера Барселоны
Аргентинец может возглавить каталонский клуб.
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера Барселоны, об этом сообщает RAC1.
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По информации источника, президент Барселоны Хосеп Бартомеу заинтересован в приглашение аргентинца в клуб.
Отмечается, что Барселону могут возглавить Кике Сетьен и Габи Милито. Кроме того, до лета “сине-гранатовых“ может тренировать Хави Гарсия Пимьента, который работает с Барселоной Б.
Напомним, что Почеттино был уволен с поста главного тренера Тоттенхэма.
Ранее сообщалось, что Хави может возглавить Барселону.
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