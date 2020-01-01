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Перес: Зидан - это благословение небес

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Президент клуба счастлив, что француз тренирует Реал.
Зинедин Зидан и Флорентино Перес
Зинедин Зидан и Флорентино Перес
Getty Images

Президент Реала Флорентино Перес поделился мнением о главном тренере “сливочных“ после победы в Суперкубке Испании.

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“Зидан выиграл огромное количество трофеев. Каждый из Реала рад за него. Мне хочется верить, что он будет брать титулы и дальше.

Зидан любит Реал. Зинедин решил взять годичную паузу, чтобы набраться новых сил. Зидан - это благословение небес“, - цитирует Переса Marca.

Отметим, что на нашем сайте доступно серия пенальти и обзор финального матча Суперкубка Испании.

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Теги: Флорентино Перес, Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Суперкубок Испании, футбол
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