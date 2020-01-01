Перес: Зидан - это благословение небес

Президент клуба счастлив, что француз тренирует Реал.

Президент Реала Флорентино Перес поделился мнением о главном тренере “сливочных“ после победы в Суперкубке Испании.

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“Зидан выиграл огромное количество трофеев. Каждый из Реала рад за него. Мне хочется верить, что он будет брать титулы и дальше.

Зидан любит Реал. Зинедин решил взять годичную паузу, чтобы набраться новых сил. Зидан - это благословение небес“, - цитирует Переса Marca.

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