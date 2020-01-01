Гвардиола поддержал Вальверде

Испанский специалист отметил, что ему жаль своего коллегу.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поддержал наставника Барселоны Эрнесто Вальверде, которого в ближайшее время могут уволить.

“Нужно понимать, что Барселона является особенным местом. Здесь недостаточно просто одержать победу в чемпионате.

Мне очень жаль Вальверде, он этого не заслуживает. Надеюсь, ситуация скоро разрешится. Желаю этого как член клуба. Вот и все“, - приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, после поражения от Атлетико (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании появилась информация, что Эрнесто Вальверде покинет команду. Кандидатом на замену испанцу является легендарный Хави.