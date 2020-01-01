Зидан: Отдавать себя на поле - в ДНК Реала

Французский специалист отметил, что его команда проделала отличную работу.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился своими эмоциями после победы над Атлетико в финале Суперкубке Испании.

“Мы приехали, чтобы завоевать трофей. Прекрасный финал, Атлетико играл хорошо. Поздравляю игроков и, особенности, Тибо Куртуа. Победа - заслуга футболистов, особенно в серии пенальти.

Когда я играл - я отдавал всего себя на поле. Это в ДНК Реала, я этого прошу у всех футболистов - выкладываться ради побед.

Мы проявили терпение и выполнили большую работу. Мы начинал сезон со сложностями, но сохранили спокойствие.

Удаление Федерико Вальверде? Он сделал то, что должен был. Фол был грубый, но он извинился перед Моратой. Он стал игроком матча и проделал отличную работу, как и все остальные“, - цитирует Зидана El Chiringuito.

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