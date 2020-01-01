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Симеоне: Мы отлично выглядели в матче против Реала

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Аргентинский специалист считает, что его подопечные ничем не хуже "сливочных".
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал поражение от Реала в рамках финала Суперкубка Испании.

“За три дня мы сыграли против двух лучших команд мира. Считаю, что мы прекрасно выглядели в этих играх.

На протяжении 90 минут в финале мы не уступали сопернику. Это повод гордиться нашей командой.

Фол последней надежды от Федерико Вальверде? Тем самым он выиграл матч. Это был важный момент в игре для него. Я сказал ему: “Не волнуйся, любой бы сделал тоже самое на твоем месте“, - заявил Симеоне в интервью El Chiringuito TV.

Смотрите также видео обзор матча Реал - Атлетико.

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Теги: футбол, Диего Симеоне, Атлетико, Реал, Суперкубок Испании
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