Реал - Атлетико 0:0 (4:1) Видео серии пенальти и обзор матча Суперкубка Испании

"Сливочные" завоевали Суперкубок страны.

Реал - Атлетико: видео обзор матча Getty Images

Реал обыграл Атлетико в финале Суперкубка Испании.

В поединке команды голов не забивали, и поэтому дело дошло до серии пенальти. Решающий гол “с точки“ на счету защитника Серхио Рамоса.

Вашему вниманию видео обзор матча Реал - Атлетико:

Реал — Атлетико 0:0 (по пенальти 4:1)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 103) — Модрич, Иско (Родриго, 60) — Йович (М. Диас, 83)

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес (Савич, 98), Лоди (Льоренте, 89) — Корреа, Эррера (Витоло, 56), Партей, Сауль — Фелиш (Ариас, 101), Мората

Предупреждения: Менди, Модрич, Карвахаль — Фелипе, Партей, Хименес, Савич, Корреа

Удаление: Вальверде, 115 (фол последней надежды).