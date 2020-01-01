Реал - Атлетико 0:0 (4:1) Видео серии пенальти и обзор матча Суперкубка Испании
"Сливочные" завоевали Суперкубок страны.
Реал обыграл Атлетико в финале Суперкубка Испании.
В поединке команды голов не забивали, и поэтому дело дошло до серии пенальти. Решающий гол “с точки“ на счету защитника Серхио Рамоса.
Вашему вниманию видео обзор матча Реал - Атлетико:
Реал — Атлетико 0:0 (по пенальти 4:1)
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 103) — Модрич, Иско (Родриго, 60) — Йович (М. Диас, 83)
Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес (Савич, 98), Лоди (Льоренте, 89) — Корреа, Эррера (Витоло, 56), Партей, Сауль — Фелиш (Ариас, 101), Мората
Предупреждения: Менди, Модрич, Карвахаль — Фелипе, Партей, Хименес, Савич, Корреа
Удаление: Вальверде, 115 (фол последней надежды).
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