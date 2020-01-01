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Реал завоевал Суперкубок Испании

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Реал в финале по пенальти победил Атлетико.
Реал обыграл Атлетико
Реал обыграл Атлетико
Getty Images

Мадридский Реал завоевал Суперкубок Испании в 11-й раз в истории, в финале в Джидде (Саудовская Аравия) обыграв в серии пенальти Атлетико.

Основное и дополнительное время прошло без голов. На 115-й минуте Реал остался вдесятером: Федерико Вальверде получил красную карточку, спасая команду от выхода Мораты один на один с вратарем.

В серии пенальти Сауль угодил в штангу, а удар Томас Партея отразил Тибо Куртуа, тогда как игроки Реала реализовали все свои удары.

Реал — Атлетико 0:0 (по пенальти 4:1)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 103) — Модрич, Иско (Родриго, 60) — Йович (М. Диас, 83)

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес (Савич, 98), Лоди (Льоренте, 89) — Корреа, Эррера (Витоло, 56), Партей, Сауль — Фелиш (Ариас, 101), Мората

Предупреждения: Менди, Модрич, Карвахаль — Фелипе, Партей, Хименес, Савич, Корреа

Удаление: Вальверде, 115 (фол последней надежды)

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Теги: Реал Мадрид
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