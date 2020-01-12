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Фаны Райо Вальекано и Баракальдо провели совместную акцию, снова оскорбив Зозулю

Комментариев: 3
Украинского футболиста опять назвали нацистом.
Фанаты назвали Зозулю нацистом
Фанаты назвали Зозулю нацистом
masquealba.com

Фанаты Райо Вальекано и Баракальдо провели совместную акцию, на которой оскорбляли украинского форварда Альбасете Романа Зозулю.

Райо Вальекано и Баракальдо встречались в 1/32 финала Кубка Испании, а перед началом матча болельщики обоих клубов прошлись с акцией.

Фанаты кричали "Зозуля - чертов наци", держа в руках плакат "Футбол против расизма", сообщает masquealba.com.

Напомним, что ранее фанаты ультрас Райо Вальекано называли Зозулю нацистом во время матча с Альбасете. Тогда матч остановили, осудив действия болельщиков. Клуб наказали штрафом, но позже остановили наказание, чтобы клуб успел подать апелляцию.

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Теги: Роман Зозуля, Райо Вальекано
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Комментариев (3)
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Детонатор    12.01.2020, 23:02
Оценка:  0
Детонатор
Так он и есть нацист.
Путин-Xyйло    12.01.2020, 23:21
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
По "мнению" пидо-РАША тудЭй?
гость  (аноним)  12.01.2020, 22:30
Оценка:  0
гость
комуняки тупорылые!
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