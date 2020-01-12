Фаны Райо Вальекано и Баракальдо провели совместную акцию, снова оскорбив Зозулю

Украинского футболиста опять назвали нацистом.

Фанаты Райо Вальекано и Баракальдо провели совместную акцию, на которой оскорбляли украинского форварда Альбасете Романа Зозулю.

Райо Вальекано и Баракальдо встречались в 1/32 финала Кубка Испании, а перед началом матча болельщики обоих клубов прошлись с акцией.

Фанаты кричали "Зозуля - чертов наци", держа в руках плакат "Футбол против расизма", сообщает masquealba.com.

Напомним, что ранее фанаты ультрас Райо Вальекано называли Зозулю нацистом во время матча с Альбасете. Тогда матч остановили, осудив действия болельщиков. Клуб наказали штрафом, но позже остановили наказание, чтобы клуб успел подать апелляцию.