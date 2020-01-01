Реал и Атлетико огласили составы на финал Суперкубка Испании
Игра пройдет в аравийском городе Джидда.
Реал и Атлетико огласили стартовые составы на очную встречу команд в финале Суперкубка Испании. Игра пройдет в аравийском городе Джидда и начнется в 20:00 по киевскому времени.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос — Модрич, Иско — Йович
Запасные: Ареола, Милитан, Марсело, Родригес, М. Диас, Винисиус, Родриго
Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди — Корреа, Эррера, Партей, Сауль — Фелиш, Мората
Запасные: Адан, Ариас, Савич, Эрмосо, Льоренте, Витоло, Рикельме
Напомним, матч Реал - Атлетико состоится в воскресенье, 12 декабря, в 20:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка мы можете в онлайн трансляции на нашем сайте.
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