Лунин пропустил тренировку Вальядолида - источник
Украинец может покинуть клуб в ближайшее время.
Голкипер Вальядолида Андрей Лунин отсутствовал на тренировке Вальядолида, которая состоялась после кубкового матча против Марбельи (1:1, 1:4 по пенальти). Об этом сообщила журналистка Марина Маркос в Twitter.
По информации источника, переговоры о переходе Лунина в другой клуб находятся на финальной стадии.
Отметим, что Лунин выступает за Вальядолид на правах аренды из мадридского Реала. В текущем сезоне украинец провел за “бело-фиолетовых“ два матча в Кубке Испании.
Ранее сообщалось, что Лунин может вернуться в Реал. На фоне этих слухов Вальядолид вернул своего голкипера из аренды.
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