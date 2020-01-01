Лунин пропустил тренировку Вальядолида - источник

Украинец может покинуть клуб в ближайшее время.

Голкипер Вальядолида Андрей Лунин отсутствовал на тренировке Вальядолида, которая состоялась после кубкового матча против Марбельи (1:1, 1:4 по пенальти). Об этом сообщила журналистка Марина Маркос в Twitter.

По информации источника, переговоры о переходе Лунина в другой клуб находятся на финальной стадии.

Отметим, что Лунин выступает за Вальядолид на правах аренды из мадридского Реала. В текущем сезоне украинец провел за “бело-фиолетовых“ два матча в Кубке Испании.

Ранее сообщалось, что Лунин может вернуться в Реал. На фоне этих слухов Вальядолид вернул своего голкипера из аренды.