Хави: Все знают, что я мечтаю тренировать Барселону

Испанец признался, что провел встречу со спортивным директором клуба.

Главный тренер катарского клуба Аль-Садд Хави заявил о желании возглавить Барселону.

"Я не буду скрывать, что мечтаю тренировать Барселону. Это знают все. Я фанат Барселоны, она в моем сердце, это моя мечта. Но большего я не могу сказать. С уважением отношусь к Барселоне и его тренеру, Эрнесто Вальверде.

Это правда, я встречался со спортивным директором Барселоны Эриком Абидалем. Он является моим хорошим другом. Мы много о чем говорили. В данный момент я сосредоточен на своей команде, больше мне нечего сказать", - приводит слова Хави Sport.es.

Напомним, испанец является воспитанником Барселоны и защищал цвета "сине-гранатовых" с 1998 по 2015 год. Ранее сообщалось, что Барселона провела переговоры с Хави.