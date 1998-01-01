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Хави: Все знают, что я мечтаю тренировать Барселону

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Испанец признался, что провел встречу со спортивным директором клуба.
Хави
Хави
Getty Images

Главный тренер катарского клуба Аль-Садд Хави заявил о желании возглавить Барселону. 

"Я не буду скрывать, что мечтаю тренировать Барселону. Это знают все. Я фанат Барселоны, она в моем сердце, это моя мечта. Но большего я не могу сказать. С уважением отношусь к Барселоне и его тренеру, Эрнесто Вальверде.

Это правда, я встречался со спортивным директором Барселоны Эриком Абидалем. Он является моим хорошим другом. Мы много о чем говорили. В данный момент я сосредоточен на своей команде, больше мне нечего сказать", - приводит слова Хави Sport.es.

Напомним, испанец является воспитанником Барселоны и защищал цвета "сине-гранатовых" с 1998 по 2015 год. Ранее сообщалось, что Барселона провела переговоры с Хави.

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Теги: Хави, Барселона, Испания
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