Лунин парировал два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании

Украинский стал героем серии пенальти в матче против Марбельи.

Вратарь Вальядолида Андрей Лунин вышел в стартовом составе своего клуба в матче 1/32 финала Кубка Испании против Марбельи.

Основного и дополнительного времени оказалось недостаточно для команд, чтобы выявить победителя (1:1), поэтому встреча перешла в серию пенальти. Украинский голкипер парировал два одиннадцатиметровых в исполнении Элиаса Переса и Дани Переса, однако пропустил после удара Оскара Гарсии.

Несмотря на это, Вальядолид вышел в следующий раунд Кубка Испании, в чем есть большая заслуга именно Андрея Лунина.

Смотрите видео голов и обзор матча Марбелья — Вальядолид:

Марбелья — Вальядолид 1:1 (1:4 по пенальти)

Голы: Пауло, 39 — Унал, 86

Вальядолид: Лунин – Порро (де Фрутос, 103), Фернандес, Салису, Корраль Гарсия – Эрвиас (Плано, 68), Мичел, Феде, Рубио (Агуадо, 82) – Унал, Рамирес (Гвардиола Наварро, 68).