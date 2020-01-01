Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лунин парировал два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании

Комментариев: 0
Украинский стал героем серии пенальти в матче против Марбельи.
Футболисты Вальядолида поздравляют Андрея Лунина
Футболисты Вальядолида поздравляют Андрея Лунина
Getty Images

Вратарь Вальядолида Андрей Лунин вышел в стартовом составе своего клуба в матче 1/32 финала Кубка Испании против Марбельи. 

Основного и дополнительного времени оказалось недостаточно для команд, чтобы выявить победителя (1:1), поэтому встреча перешла в серию пенальти. Украинский голкипер парировал два одиннадцатиметровых в исполнении Элиаса Переса и Дани Переса, однако пропустил после удара Оскара Гарсии.

Несмотря на это, Вальядолид вышел в следующий раунд Кубка Испании, в чем есть большая заслуга именно Андрея Лунина.

Смотрите видео голов и обзор матча Марбелья — Вальядолид:

Марбелья — Вальядолид 1:1 (1:4 по пенальти) 
Голы: Пауло, 39 — Унал, 86

Вальядолид: Лунин – Порро (де Фрутос, 103), Фернандес, Салису, Корраль Гарсия – Эрвиас (Плано, 68), Мичел, Феде, Рубио (Агуадо, 82) – Унал, Рамирес  (Гвардиола Наварро, 68).

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь