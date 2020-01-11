Лунин выйдет в основе Вальядолида на матч Кубка Испании

Украинец будет защищать ворота своей команды в поединке с Марбельей.

Вратарь Вальядолида Андрей Лунин выйдет в стартовом составе своей команды в матче 1/32 финала Кубка Испании против Марбельи.

Эта игра станет вторым появлением Лунина на поле в текущем сезоне за Вальядолид - в декабре футболист дебютировал за клуб в игре против Толосы (3:0).

Ранее сообщалось, что Вальядолид согласился вернуть Лунина в Реал.