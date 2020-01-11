Лунин выйдет в основе Вальядолида на матч Кубка Испании
Украинец будет защищать ворота своей команды в поединке с Марбельей.
Вратарь Вальядолида Андрей Лунин выйдет в стартовом составе своей команды в матче 1/32 финала Кубка Испании против Марбельи.
Эта игра станет вторым появлением Лунина на поле в текущем сезоне за Вальядолид - в декабре футболист дебютировал за клуб в игре против Толосы (3:0).
LA ALINEACIÓN | 🙌🏻📰💜#pucela #MarbellaRealValladolid pic.twitter.com/dpDGiyTyxD— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) January 11, 2020
Ранее сообщалось, что Вальядолид согласился вернуть Лунина в Реал.
Полная версия правил