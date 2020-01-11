Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лунин выйдет в основе Вальядолида на матч Кубка Испании

Комментариев: 0
Украинец будет защищать ворота своей команды в поединке с Марбельей.
Андрей Лунин / ФК Вальядолид
Андрей Лунин / ФК Вальядолид

Вратарь Вальядолида Андрей Лунин выйдет в стартовом составе своей команды в матче 1/32 финала Кубка Испании против Марбельи.

Эта игра станет вторым появлением Лунина на поле в текущем сезоне за Вальядолид - в декабре футболист дебютировал за клуб в игре против Толосы (3:0).

Ранее сообщалось, что Вальядолид согласился вернуть Лунина в Реал.

Поделись:
Теги: Андрей Лунин, вальядолид, Кубок Испании
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь