Барселона объявила, что Суаресу будет сделана операция

Луису Суаресу предстоит перенести операцию на колене.

Барселона на официальном сайте сообщила о том, что нападающему Луису Суаресу понадобится хирургическое вмешательство. 32-летний уругваец 12 января перенесет операцию на наружном мениске правого колена.

Отмечается, что Суарес в течение нескольких недель испытывал проблемы со здоровьем. У уругвайца накапливался инфильтрат в колене перед матчами, а после игр ему приходилось прикладывать лед, чтобы уменьшить воспаление.

Клуб не прогнозирует сроки восстановления "Эль Пистолеро", но обычно они при подобных операциях составляют пять-шесть недель.

Ожидается, что Суарес пропустит матчи Ла Лиги с Гранадой, Валенсией, Леванте, Бетисом и Хетафе, а также игры Кубка Испании (соперник пока неизвестен). Возвращение Луиса может состояться в матче против Эйбара 22 февраля, а уже 25-го Барса сыграет в плей-офф Лиги чемпионов с Наполи.

Операцию проведет известный хирург Рамон Кугат под присмотром клубных врачей Барселоны.

В этом сезоне Суарес провел 23 матча за Барселону и забил 14 голов, а также отдал 7 результативных передач.