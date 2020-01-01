Реал - Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на финал Суперкубка Испании

Реал и Атлетико встретятся в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Реал сыграет с Атлетико в финале Суперкубка Испании. Матч состоится в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе “Король Абдалла Спортс Сити“.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка являются “сливочные“.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Реала с коэффициентом 2.31, в то время как успех Атлетико оценили в 3.20. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.45.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые принимают ставку на победу подопечных Зидана с коэффициентом 2.25, а на триумф “матрасников“ - 3.20. Ничью здесь оценили в 3.30.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа “сливочных“ - 2.25, победа подопечных Симеоне - 3.25, ничья - 3.30.

Матч Реал - Атлетико состоится завтра, 12 января, в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.