Реал - Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на финал Суперкубка Испании
Реал сыграет с Атлетико в финале Суперкубка Испании. Матч состоится в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе “Король Абдалла Спортс Сити“.
По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка являются “сливочные“.
Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Реала с коэффициентом 2.31, в то время как успех Атлетико оценили в 3.20. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.45.
Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые принимают ставку на победу подопечных Зидана с коэффициентом 2.25, а на триумф “матрасников“ - 3.20. Ничью здесь оценили в 3.30.
Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа “сливочных“ - 2.25, победа подопечных Симеоне - 3.25, ничья - 3.30.
Матч Реал - Атлетико состоится завтра, 12 января, в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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