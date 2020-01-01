Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал - Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на финал Суперкубка Испании

Комментариев: 0
Реал и Атлетико встретятся в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Реал - Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на матч
Реал - Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на матч
Getty Images

Реал сыграет с Атлетико в финале Суперкубка Испании. Матч состоится в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе “Король Абдалла Спортс Сити“.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка являются “сливочные“.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Реала с коэффициентом 2.31, в то время как успех Атлетико оценили в 3.20. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.45.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые принимают ставку на победу подопечных Зидана с коэффициентом 2.25, а на триумф “матрасников“ - 3.20. Ничью здесь оценили в 3.30.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа “сливочных“ - 2.25, победа подопечных Симеоне - 3.25, ничья - 3.30.

Матч Реал - Атлетико состоится завтра, 12 января, в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Поделись:
Теги: футбол, Атлетико, Реал, Суперкубок Испании, прогноз, ставки букмекеров, букмекеры, прогнозы на спорт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь