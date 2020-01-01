Коке пропустит матч против Реала

Испанский футболист получил повреждение.

Полузащитник Атлетико Коке не сыграет в финале Суперкубка Испании против Реала из-за повреждения, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил травму мышц бедра в полуфинальном матче с Барселоной (3:2) и покинул после на 72-й минуте поединка.

После возвращения в Испанию Коке пройдет медобследование, которое определит степень серьезности его повреждения.

В этом сезоне Коке сыграл за Атлетико в 24 матчах, где отметился двумя голами и двумя ассистами.

Матч Реал - Атлетико состоится в городе Джидда (Саудовская Аравия) в воскресенье, 12 января, в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.