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Коке пропустит матч против Реала

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Испанский футболист получил повреждение.
Коке
Коке
Getty Images

Полузащитник Атлетико Коке не сыграет в финале Суперкубка Испании против Реала из-за повреждения, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил травму мышц бедра в полуфинальном матче с Барселоной (3:2) и покинул после на 72-й минуте поединка.

После возвращения в Испанию Коке пройдет медобследование, которое определит степень серьезности его повреждения.

В этом сезоне Коке сыграл за Атлетико в 24 матчах, где отметился двумя голами и двумя ассистами.

Матч Реал - Атлетико состоится в городе Джидда (Саудовская Аравия) в воскресенье, 12 января, в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: футбол, Коке, Суперкубок Испании, Атлетико
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