Коке пропустит матч против Реала
Испанский футболист получил повреждение.
Полузащитник Атлетико Коке не сыграет в финале Суперкубка Испании против Реала из-за повреждения, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист получил травму мышц бедра в полуфинальном матче с Барселоной (3:2) и покинул после на 72-й минуте поединка.
После возвращения в Испанию Коке пройдет медобследование, которое определит степень серьезности его повреждения.
В этом сезоне Коке сыграл за Атлетико в 24 матчах, где отметился двумя голами и двумя ассистами.
Матч Реал - Атлетико состоится в городе Джидда (Саудовская Аравия) в воскресенье, 12 января, в 20:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
Полная версия правил