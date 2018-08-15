Реал - Атлетико: онлайн трансляция финала Суперкубка Испании

Реал сыграет с Атлетико в финале Суперкубка Испании. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В воскресенье, 12 января, в Джидде (Саудовская Аравия) на 60-тысячном стадионе “Король Абдалла Спортс Сити“ пройдет финал Суперкубка Испании, в котором встретятся два мадридских клуба - Реал и Атлетико.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Реал – Атлетико, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, что это первый в истории розыгрыш Суперкубка Испании, который проводится в формате Финала четырех.

Реал Мадрид 10 раз в своей истории выигрывал Суперкубок Испании. Атлетико всего дважды поднимал Суперкубок над головой. Последняя победа состоялась в 2014-м году, тогда "матрасники" минимально обыграли Реал - 2:1.

Последние встречи Реала:

08.01.20 Валенсия – Реал Мадрид – 1:3

04.01.20 Хетафе – Реал Мадрид – 0:3

22.12.19 Реал Мадрид – Атлетик – 0:0

18.12.19 Барселона – Реал Мадрид – 0:0

15.12.19 Валенсия – Реал Мадрид – 1:1

Последние встречи Атлетико:

09.01.20 Барселона – Атлетико – 2:3

04.01.20 Атлетико – Леванте – 2:1

22.12.19 Бетис – Атлетико – 1:2

14.12.19 Атлетико – Осасуна – 2:0

11.12.19 Атлетико – Локомотив Москва – 2:0

Последние встречи Реала и Атлетико:

28.09.19 Атлетико – Реал Мадрид – 0:0

27.07.19 Реал Мадрид – Атлетико – 3:7

09.02.19 Атлетико – Реал Мадрид – 1:3

29.09.18 Реал Мадрид – Атлетико – 0:0

15.08.18 Реал Мадрид – Атлетико – 2:4