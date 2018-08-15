Реал - Атлетико: онлайн трансляция финала Суперкубка Испании
В воскресенье, 12 января, в Джидде (Саудовская Аравия) на 60-тысячном стадионе “Король Абдалла Спортс Сити“ пройдет финал Суперкубка Испании, в котором встретятся два мадридских клуба - Реал и Атлетико.
На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Реал – Атлетико, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.
Отметим, что это первый в истории розыгрыш Суперкубка Испании, который проводится в формате Финала четырех.
Реал Мадрид 10 раз в своей истории выигрывал Суперкубок Испании. Атлетико всего дважды поднимал Суперкубок над головой. Последняя победа состоялась в 2014-м году, тогда "матрасники" минимально обыграли Реал - 2:1.
Последние встречи Реала:
08.01.20 Валенсия – Реал Мадрид – 1:3
04.01.20 Хетафе – Реал Мадрид – 0:3
22.12.19 Реал Мадрид – Атлетик – 0:0
18.12.19 Барселона – Реал Мадрид – 0:0
15.12.19 Валенсия – Реал Мадрид – 1:1
Последние встречи Атлетико:
09.01.20 Барселона – Атлетико – 2:3
04.01.20 Атлетико – Леванте – 2:1
22.12.19 Бетис – Атлетико – 1:2
14.12.19 Атлетико – Осасуна – 2:0
11.12.19 Атлетико – Локомотив Москва – 2:0
Последние встречи Реала и Атлетико:
28.09.19 Атлетико – Реал Мадрид – 0:0
27.07.19 Реал Мадрид – Атлетико – 3:7
09.02.19 Атлетико – Реал Мадрид – 1:3
29.09.18 Реал Мадрид – Атлетико – 0:0
15.08.18 Реал Мадрид – Атлетико – 2:4
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