Тренер Малаги - о видео с голым половым органом: Я стал жертвой вымогателей

Виктора Санчеса дель Амо отстранили от работы с командой.

Главный тренер Малаги Виктор Санчес дель Амо попал в скандал из-за видео с его голым пенисом, которое попало в соцсети. Руководству клуба пришлось отстранить его от работы с командой.

“Мне сейчас сложно смириться с этим. Я получил около 300 сообщений, на которые пока не смог ответить. Многие люди меня поддерживают. Мне очень трудно говорить, потому что клуб отстранил меня от работы. Жертва в этой истории - я. Я стал жертвой вымогателей.

Это преступление против моей частной жизни. Надеюсь, что найду в себе силы двигаться вперед. Жертвы подобных преступлений очень часто заканчивают жизнь самоубийством.

В некоторой степени это происходит из-за давления со стороны прессы. Отсутствие такта в таких ситуациях вполне может заставить человека прибегнуть к таким крайностям“, - цитирует Санчеса дель Амо Marca.

Ранее сообщалось, что итальянский футболист повесил бутсы на гвоздь ради карьеры в порнофильмах.