Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Малаги - о видео с голым половым органом: Я стал жертвой вымогателей

Комментариев: 0
Виктора Санчеса дель Амо отстранили от работы с командой.
Виктор Санчес дель Амо
Виктор Санчес дель Амо
AS

Главный тренер Малаги Виктор Санчес дель Амо попал в скандал из-за видео с его голым пенисом, которое попало в соцсети. Руководству клуба пришлось отстранить его от работы с командой.

“Мне сейчас сложно смириться с этим. Я получил около 300 сообщений, на которые пока не смог ответить. Многие люди меня поддерживают. Мне очень трудно говорить, потому что клуб отстранил меня от работы. Жертва в этой истории - я. Я стал жертвой вымогателей.

Это преступление против моей частной жизни. Надеюсь, что найду в себе силы двигаться вперед. Жертвы подобных преступлений очень часто заканчивают жизнь самоубийством.

В некоторой степени это происходит из-за давления со стороны прессы. Отсутствие такта в таких ситуациях вполне может заставить человека прибегнуть к таким крайностям“, - цитирует Санчеса дель Амо Marca.

Ранее сообщалось, что итальянский футболист повесил бутсы на гвоздь ради карьеры в порнофильмах.

Поделись:
Теги: футбол, Малага, скандал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь