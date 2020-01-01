Хави может возглавить Барселону

Руководство каталонского клуба уже провело переговоры с испанским специалистом.

Руководство Барселоны определилось с кандидатом на замену Эрнесто Вальверде, сообщает Marca.

Издание утверждает, что занять пост главного тренера каталонцев может легенда “сине-гранатовых“ Хави, который ныне возглавляет Аль-Садд.

Отмечается, что руководство каталонского клуба в лице генерального директора Оскар Грау и спортивного директора Эрика Абидаля отправились в Катар, где уже провели переговоры с испанским специалистом.

Ранее Барселона планировала пригласить Хави на пост главного тренера летом 2020 года, но после поражения от Атлетико в Суперкубке Испании (2:3) ситуация изменилась. Испанцу предложили контракт строком на два с половиной года, чтобы он мог приступить к своим обязанностям уже сейчас.

Ранее сообщалось, что Барселона и Эрнесто Вальверде договорились о прекращении сотрудничества.