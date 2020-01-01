Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона летом уволит Вальверде - СМИ

Комментариев: 0
Испанский специалист вскоре покинет пост главного тренера.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде не будут работать в каталонском клубе в следующем сезоне.

Как сообщает El Golazo de Gol, стороны провели предварительные переговоры и приняли решение о прекращении сотрудничества в июне этого года.

Примечательно, что будущее испанского специалиста не зависит от результатов "сине-гранатовых", которые они покажут в текущей кампании.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании Барселона в фееричном матче уступила мадридскому Атлетико.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь