Барселона летом уволит Вальверде - СМИ

Испанский специалист вскоре покинет пост главного тренера.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде не будут работать в каталонском клубе в следующем сезоне.

Как сообщает El Golazo de Gol, стороны провели предварительные переговоры и приняли решение о прекращении сотрудничества в июне этого года.

Примечательно, что будущее испанского специалиста не зависит от результатов "сине-гранатовых", которые они покажут в текущей кампании.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании Барселона в фееричном матче уступила мадридскому Атлетико.