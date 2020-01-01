Барселона летом уволит Вальверде - СМИ
Испанский специалист вскоре покинет пост главного тренера.
Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде не будут работать в каталонском клубе в следующем сезоне.
Как сообщает El Golazo de Gol, стороны провели предварительные переговоры и приняли решение о прекращении сотрудничества в июне этого года.
Примечательно, что будущее испанского специалиста не зависит от результатов "сине-гранатовых", которые они покажут в текущей кампании.
Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании Барселона в фееричном матче уступила мадридскому Атлетико.
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