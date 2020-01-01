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Лунин отправился с Вальядолидом на матч Кубка Испании

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Андрей Лунин может провести второй матч в сезоне за Вальядолид.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
twitter.com

Украинский вратарь Андрей Лунин несмотря на слухи об уходе с Вальядолида, остается пока в команде и отправился с ней в Марбелью на матч 1/32 Кубка Испании с одноименной командой.

Лунин вошел в заявку команды, которая отправилась на выездную игру.

Напомним, в Вальядолиде ранее заявляли, что Лунин будет играть в кубковых матчах, так что есть шанс, что в субботу украинский вратарь выйдет на поле. Пока за Вальядолид он провел только один матч - в 1/64 финала Кубка Испании против Толосы.

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Теги: Андрей Лунин, Вальядолид
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