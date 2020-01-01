Предприимчивый агент продал футболиста в два клуба одновременно

Швейцарский Стад Лозанна и испанский Эркулес почти в одно время сообщили о новичке.

Футбольные клубы Стад Лозанна и Эркулес оказались вмешаны в необычную ситуацию вокруг трансфера французского полузащитника Рафидина Абдуллы.

Предприимчивый агент для себя и своего клиента хотел выбить лучшие условия при переходе в новый клуб, сообщает Get French Football News.

В итоге официальные twitter швейцарского Стад Лозанн и испанского Эркулеса с разницей в 15 минут опубликовали сообщения о трансфере Абдуллы.

В конечном итоге Абдулла продолжит карьеру в Стад Лозанне, хотя 9 января провел тренировку в Эркулесе.