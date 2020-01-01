Вальядолид согласился вернуть Лунина в Реал - Marca
Украинский вратарь в январе все же сменит клуб.
Вратарь Вальядолида Андрей Лунин близок к возвращению в Реал, сообщает Marca.
Отмечается, что Вальядолид планирует вернуть из аренды своего голкипера Хосе Антонио Каро, выступавшего за Понферрадину, и поэтому не намерен больше удерживать Лунина.
Реал хочет вернуть Лунина из аренды, потому что украинский вратарь не получает игровой практики в Вальядолиде: за полгода он провел всего один матч.
При этом ранее Вальядолид отказывался досрочно возвращать Лунина из аренды.
Лунин может перейти в аренду в Овьедо или Альмерии.
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