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Вальядолид согласился вернуть Лунина в Реал - Marca

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Украинский вратарь в январе все же сменит клуб.
Андрей Лунин
Андрей Лунин

Вратарь Вальядолида Андрей Лунин близок к возвращению в Реал, сообщает Marca.

Отмечается, что Вальядолид планирует вернуть из аренды своего голкипера Хосе Антонио Каро, выступавшего за Понферрадину, и поэтому не намерен больше удерживать Лунина.

Реал хочет вернуть Лунина из аренды, потому что украинский вратарь не получает игровой практики в Вальядолиде: за полгода он провел всего один матч.

При этом ранее Вальядолид отказывался досрочно возвращать Лунина из аренды.

Лунин может перейти в аренду в Овьедо или Альмерии.

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Теги: Андрей Лунин, Вальядолид
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