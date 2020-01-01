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Месси: Мы полностью уверены в Вальверде

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Капитан каталонцев понимает, что команде есть куда расти.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси прокомментировал поражение от Атлетико (2:3) в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

“Это трофей. Помимо того, что было сказано, мы хотели выиграть его. Это сложно и тяжело.

Вальверде? У нас полная уверенность в нем. Мы продолжаем работать и хотим стать лучше. Мы провели прекрасный матч, но все равно не смогли победить. Команде есть над чем работать.

Критика? Люди видят, что мы играем не так, как хотелось бы, но мы должны быть еще более сплоченными, чем когда-либо. Мы должны смотреть вперед. У нас есть многое, что необходимо улучшить.

Мы снова допустили ошибки, мы не можем так пропускать. Мы выглядели лучше на протяжении 80 минут, но потерпели поражение“, - цитирует Месси AS.

Ранее сообщалось, что болельщик схватил Месси после матча с Атлетико.

Cмотрите также видео голов и обзор матча Барселона - Атлетико.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Эрнесто Вальверде, Суперкубок Испании
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