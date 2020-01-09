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Болельщик схватил Месси после матча с Атлетико

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Служба безопасности помогла аргентинцу избавиться от назойливого болельщика.
Линель Месси
Линель Месси
Getty Images

Атлетико обыграл Барселону (3:2) в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

После игры на поле выбежал фанат, который схватил двумя руками капитана каталонцев Лионеля Месси. Сначала кто-то из персонала мадридского клуба пытался помочь Месси, но потом службе безопасности все же удалось оттащить мужчину от аргентинца.

Cмотрите также видео голов и обзор матча Барселона - Атлетико.

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Теги: футбол, Барселона, Атлетико, Лионель Месси, Суперкубок Испании
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