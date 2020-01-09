Болельщик схватил Месси после матча с Атлетико

Служба безопасности помогла аргентинцу избавиться от назойливого болельщика.

Атлетико обыграл Барселону (3:2) в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

После игры на поле выбежал фанат, который схватил двумя руками капитана каталонцев Лионеля Месси. Сначала кто-то из персонала мадридского клуба пытался помочь Месси, но потом службе безопасности все же удалось оттащить мужчину от аргентинца.

👎 La seguridad del estadio King Abdullah Sports City dejó mucho que desear tras terminar el Barça - Atlético de Madrid#Supercopa2020 pic.twitter.com/hHjt5N0x7V — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 9, 2020

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