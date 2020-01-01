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Суарес: Вальверде не виноват в поражении от Атлетико

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Форвард каталонцев признался, что команда много ошибалась.
Луис Суарес
Луис Суарес
Getty Images

Нападающий Барселоны Луис Суарес прокомментировал поражение от Атлетико (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

“Вальверде не виноват, это мы допускали ошибки, которые мы не можем допускать.

Я не знаю, помогают ли нашему прогрессу поражения, но это поражение показывает, что нам есть что исправлять. Оно показывает, что у нас есть ошибки, которые нельзя допускать.

Мы контролировали игру, но позволили им поймать нас на контратаках“, - цитирует уругвайца Marca.

Cмотрите также видео голов и обзор матча Барселона - Атлетико.

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Теги: футбол, Луис Суарес, Барселона, Эрнесто Вальверде
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