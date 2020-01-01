Симеоне: Мы видели, что можем сломать игру

Наставник мадридцев отметил, что его команда продемонстрировала характер.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал победу над Барселоной (3:2) в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

“Для клуба очень важно, чтобы мы обыграли лучшую команду в мире по владению и атаке. До 75-й минуты мы показывали когти, у нас была вера и желание, что характеризует нашу команду. У нас было ощущение, что если мы сможем сравнять счет, то можем и победить.

Мы знали, что у нас есть варианты. Мы смогли выдержать 90 минут, потому что были сильны. Выход Льоренте и смена позиции Корреа придали нам силы, и в эти последние минуты мы видели, что можем сломать игру.

Аргентинский специалист также прокомментировал предстоящий финальный матч против Реала.

Дерби с Реалом? Зидан - фантастический тренер, идеальный для Реала. Они изменились, играют сильно несмотря на отсутствие Бензема и Бэйла. Это будет сильный соперник в финале/

В финале сыграют две команды, которые не выигрывали Лигу или Кубок? Да, но чемпион будет законный. Федерация изменила турнир. Мы должны играть и пытаться выиграть в этих условиях.

Перед финалом первым делом нужно восстановить игроков. Некоторые из них имеют повреждения. Но когда играешь в финале, это всегда приятно“, - цитирует Симеоне AS.

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