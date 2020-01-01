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Вальверде: Атлетико причинил нам боль

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Наставник каталонцев отметил, что победа была у его подопечных в руках.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от Атлетико (2:3) в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

“Конечно, мы в этом матче доминировали. Казалось, победа уже была у нас в руках.

Беда пришла к нам, когда мы не знали, как замедлить игру. У Атлетико были быстрые игроки, которые удивили нас. Не думаю, что это было закономерно. Это лишь два эпизода, которые нам дорого стоили.

Это большой успех для соперника, Атлетико - прекрасная команда. В некоторых ситуациях они нас поразили и причинили боль.

Отставка? Тренеры всегда двигаются идеей работы. В футболе всегда есть нестабильность, когда ты проигрываешь. Но я делаю свое дело - тренирую команду“, - приводит слова испанского специалиста AS.

Cмотрите также видео голов и обзор матча Барселона - Атлетико.

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Теги: футбол, Эрнесто Вальверде, Барселона, Атлетико, Суперкубок Испании
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