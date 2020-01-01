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Барселона - Атлетико 2:3 видео голов и обзор матча Суперкубка Испании

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"Матрасники" добыли волевую победу и вышли в финал турнира.

Атлетико одержал победу над Барселоной
Атлетико одержал победу над Барселоной
Getty Images

Мадридский Атлетико сумел совершить камбэк в поединке против каталонской Барселоны и выйти в финал Суперкубка Испании.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Атлетико:

Барселона - Атлетико 2:3
Голы: Месси, 51, Гризманн, 62 - Коке, 46, Мората, 81 (с пенальти), Корреа, 86

Барселона: Нето - Роберто, Пике, Умтити, Альба - Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), де Йонг (Фати, 88) - Месси, Суарес, Гризманн

Атлетико: Облак - Триппьер, Фелипе, Савич, Лоди (Витоло, 67) - Корреа, Эррера (Коке, 46 (Льоренте, 72)), Партей, Сауль - Фелиш, Мората

Предупреждения: Пике, Суарес, Видаль, Нето - Партей, Савич, Фелипе, Льоренте

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Теги: футбол, Атлетико, Барселона, Суперкубок Испании, видео голов, обзор матча
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