Атлетико обыграл Барселону и вышел в финал Суперкубка Испании

"Матрасникам" удалось вырвать победу над Барселоной на последних минутах поединка.

Мадридский Атлетико добыл волевую победу над каталонской Барселоной и пробился в финал Суперкубка Испании.

Уступая 2:1 на 80-й минуте матча, “матрасники“ сначала усилиями Альваро Мораты сравняли счет, а потом и вовсе одержали победу в поединке благодаря голу Анхеля Корреа.

Отметим, что два гола каталонцев были отменены с помощью VAR.

Барселона - Атлетико 2:3

Голы: Месси, 51, Гризманн, 62 - Коке, 46, Мората, 81 (с пенальти), Корреа, 86

Барселона: Нето - Роберто, Пике, Умтити, Альба - Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), де Йонг (Фати, 88) - Месси, Суарес, Гризманн

Атлетико: Облак - Триппьер, Фелипе, Савич, Лоди (Витоло, 67) - Корреа, Эррера (Коке, 46 (Льоренте, 72)), Партей, Сауль - Фелиш, Мората

Предупреждения: Пике, Суарес, Видаль, Нето - Партей, Савич, Фелипе, Льоренте

В финале Атлетико сыграет с Реалом, который накануне разобрался с Валенсией.