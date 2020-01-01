Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Атлетико обыграл Барселону и вышел в финал Суперкубка Испании

Комментариев: 0
"Матрасникам" удалось вырвать победу над Барселоной на последних минутах поединка.
Барселона уступила Атлетико
Барселона уступила Атлетико
Getty Images

Мадридский Атлетико добыл волевую победу над каталонской Барселоной и пробился в финал Суперкубка Испании. 

Уступая 2:1 на 80-й минуте матча, “матрасники“ сначала усилиями Альваро Мораты сравняли счет, а потом и вовсе одержали победу в поединке благодаря голу Анхеля Корреа.

Отметим, что два гола каталонцев были отменены с помощью VAR.

Барселона - Атлетико 2:3
Голы: Месси, 51, Гризманн, 62 - Коке, 46, Мората, 81 (с пенальти), Корреа, 86

Барселона: Нето - Роберто, Пике, Умтити, Альба - Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), де Йонг (Фати, 88) - Месси, Суарес, Гризманн

Атлетико: Облак - Триппьер, Фелипе, Савич, Лоди (Витоло, 67) - Корреа, Эррера (Коке, 46 (Льоренте, 72)), Партей, Сауль - Фелиш, Мората

Предупреждения: Пике, Суарес, Видаль, Нето - Партей, Савич, Фелипе, Льоренте

В финале Атлетико сыграет с Реалом, который накануне разобрался с Валенсией.

Поделись:
Теги: футбол, Атлетико, Барселона, Суперкубок Испании
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь