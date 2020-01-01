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Вальверде: Барселона не думает об уходе Видаля

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Испанский специалист отметил, что чилиец находится в стане каталонской команды.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи об уходе полузащитника команды Артуро Видаля.

“Мы не думаем о его переходе в другую команду. Посмотрим, что случится. В принципе, он с нами, в нашей команде. Больше больше сказать не могу.

“Видаль защищает наши цвета, а в матче Суперкубка против Атлетико он будет на поле или на скамейке запасных.

Мы не обращаем внимания на то, что другие клубы интересуются нашими игроками“, - цитирует Вальверде Goal.

Ранее сообщалось, что Артуро Видаль согласовал контракт с Интером.

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Теги: футбол, Эрнесто Вальверде, Барселона, Артуро Видаль
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