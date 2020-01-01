Вальверде: Барселона не думает об уходе Видаля
Испанский специалист отметил, что чилиец находится в стане каталонской команды.
Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи об уходе полузащитника команды Артуро Видаля.
“Мы не думаем о его переходе в другую команду. Посмотрим, что случится. В принципе, он с нами, в нашей команде. Больше больше сказать не могу.
“Видаль защищает наши цвета, а в матче Суперкубка против Атлетико он будет на поле или на скамейке запасных.
Мы не обращаем внимания на то, что другие клубы интересуются нашими игроками“, - цитирует Вальверде Goal.
Ранее сообщалось, что Артуро Видаль согласовал контракт с Интером.
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