Спортивный директор Вальядолида назвал Лунина лучшим молодым голкипером мира

Мигель Анхель Гомес в очередной раз подтвердил, что в клубе рассчитывают на украинца.

Cпортивный директор Вальядолида Мигель Анхель Гомес на пресс-конференции прокомментировал информацию о том, что клуб отказался возвращать голкипера Андрея Лунина в Реал.

“Мы рассчитываем на Лунина. Мы считаем, что он вратарь со многими преимуществами, но он должен ждать своего шанса, потому что у нас есть Масип. Он показывает хорошую стабильность.

Переход в команду не всегда означает место в стартовом составе. Место нужно заработать, и он должен уважать своих партнеров.

Но Андрей - лучший молодой вратарь мира до 20 лет“, - заявил Гомес.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин попал в символическую сборную разочарований первой половины сезона Ла Лиги.