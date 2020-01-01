Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Спортивный директор Вальядолида назвал Лунина лучшим молодым голкипером мира

Комментариев: 0
Мигель Анхель Гомес в очередной раз подтвердил, что в клубе рассчитывают на украинца.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
www.realvalladolid.es

Cпортивный директор Вальядолида Мигель Анхель Гомес на пресс-конференции прокомментировал информацию о том, что клуб отказался возвращать голкипера Андрея Лунина в Реал.

“Мы рассчитываем на Лунина. Мы считаем, что он вратарь со многими преимуществами, но он должен ждать своего шанса, потому что у нас есть Масип. Он показывает хорошую стабильность.

Переход в команду не всегда означает место в стартовом составе. Место нужно заработать, и он должен уважать своих партнеров.

Но Андрей - лучший молодой вратарь мира до 20 лет“, - заявил  Гомес.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин попал в символическую сборную разочарований первой половины сезона Ла Лиги.

Поделись:
Теги: футбол, Андрей Лунин, Вальядолид
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь