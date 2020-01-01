Агент Бэйла рассказал о будущем Гарета в Реале

Валлиец не покинет мадридский клуб.

Агент нападающего мадридского Реала Гарета Бэйла Джонатан Барнетт рассказал о вероятности того, что его подопечный может покинуть клуб, чтоб перейти в МЛС.

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“Бэйл не интересуется переходом в МЛС. Его там не будет.

Я могу сказать точно, что Гарет не покинет Реал в зимнее трансферное окно. Помимо этого, валлиец вряд ли уйдет из Реала в летнее трансферное окно“, - рассказал Барнетт для ESPN.

Отметим, что ранее агент игрока заявлял о том, что валлиец покинет клуб при первом качественном предложение.