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Президент Федерации футбола Испании: Суперкубок - самый важный короткий турнир в мире

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Президент хорошо оценил старт нового обновленного турнира.
Хорхе Рубиалес
Хорхе Рубиалес
Getty Images

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес поделился мнением по поводу обновленного Суперкубка Испании, который проходит в Саудовской Аравии.

“Текущий турнир в Саудовской Аравии важен не только для участников, но для остальных испанских клубов.

Футбол не может решать проблемы, но способен открывать новые границы. Приятно понимать, что сегодня мы увидели на трибунах девушек.

Ранее Суперкубок был словно междусобойчиком двух команд. Теперь же он стал самым важным коротким турниром в мире“, - цитирует Рубиалеса Marca.

Отметим, что ранее Вальверде раскритиковал новый формат турнира.

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Теги: Луис Рубиалес, Суперкубок Испании, футбол
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