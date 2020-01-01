Вальверде раскритиковал новый формат Суперкубка Испании

Испанец недоволен новым форматом Суперкубка.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился мнением о том, почему Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии.

“Причина в том, что футбол стал бизнесом, и как бизнес, он постоянно ищет доход. Именно по этой причине мы вынуждены играть в Саудовской Аравии.

Читай также: Суарес: Барселона приложит максимум усилий, чтобы выиграть в обновленном Суперкубке

Это совершенно новый формат, который отличается от того, к которому мы все привыкли. Суперкубок был первой игрой сезона, и я думаю, что то было нормальным.

Конечно, это добавляет интереса, когда играют четыре лучшие команды, но со спортивной точки зрения, я не уверен, что это правильно решение“, - приводит слова Вальверде Goal.

Ранее сообщалось, что автобус Барселоны заблудился в Саудовской Аравии

Напомним, что матч Барселоны с мадридским Атлетико состоится сегодня, 9 января. Начало матча запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.