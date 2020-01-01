Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вальверде раскритиковал новый формат Суперкубка Испании

Комментариев: 0
Испанец недоволен новым форматом Суперкубка.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился мнением о том, почему Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии.

“Причина в том, что футбол стал бизнесом, и как бизнес, он постоянно ищет доход. Именно по этой причине мы вынуждены играть в Саудовской Аравии.

Читай также: Суарес: Барселона приложит максимум усилий, чтобы выиграть в обновленном Суперкубке

Это совершенно новый формат, который отличается от того, к которому мы все привыкли. Суперкубок был первой игрой сезона, и я думаю, что то было нормальным.

Конечно, это добавляет интереса, когда играют четыре лучшие команды, но со спортивной точки зрения, я не уверен, что это правильно решение“, - приводит слова Вальверде Goal.

Ранее сообщалось, что автобус Барселоны заблудился в Саудовской Аравии

Напомним, что матч Барселоны с мадридским Атлетико состоится сегодня, 9 января. Начало матча запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.

Поделись:
Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, Атлетико Мадрид, Суперкубок Испании, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь