Зидан - о матче с Валенсией: Реал играет, чтобы побеждать

"Сливочные" на каждый матч выходят с целью победить.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан подвел итоги победного полуфинального матча против Валенсии (3:1) в рамках Суперкубка Испании.

“Мы играем, чтобы побеждать. Мы добились этого. Мы вкладываем всех себя, чтобы победить, и это заслуженный результат, который всех нас радует.

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Мы хорошо проявили себя на поле, в том числе в эмоциональном плане. Все игроки показали себя с лучшей стороны.

Сегодня мы решили выпустить Иско и Модрича, чтобы на флангах у нас было больше пространства.

Безусловно, что могли использовать вингеров, но выбрали другой вариант“, - цитирует Зидана AS.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Напомним, что во втором полуфинале сыграют Барселона и Атлетико Мадрид. Начало матча запланировано на сегодня, 9 января, в 21:00 по киевскому времени.

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