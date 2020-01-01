Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан - о матче с Валенсией: Реал играет, чтобы побеждать

Комментариев: 0
"Сливочные" на каждый матч выходят с целью победить.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан подвел итоги победного полуфинального матча против Валенсии (3:1) в рамках Суперкубка Испании.

“Мы играем, чтобы побеждать. Мы добились этого. Мы вкладываем всех себя, чтобы победить, и это  заслуженный результат, который всех нас радует.

Читай также: Эмери: Неймар перешел в ПСЖ, чтобы стать таким, как Месси в Барселоне

Мы хорошо проявили себя на поле, в том числе в эмоциональном плане. Все игроки показали себя с лучшей стороны.

Сегодня мы решили выпустить Иско и Модрича, чтобы на флангах у нас было больше пространства. 

Безусловно, что могли использовать вингеров, но выбрали другой вариант“, - цитирует Зидана AS.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Напомним, что во втором полуфинале сыграют Барселона и Атлетико Мадрид. Начало матча запланировано на сегодня, 9 января, в 21:00 по киевскому времени. 

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.

Поделись:
Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Валенсия, Суперкубок Испании, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь