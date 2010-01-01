Автобус Барселоны заблудился в Саудовской Аравии

Водитель отвез команду на матч Валенсии с Реалом.

Во втором полуфинале Суперкубка Испании Барселона сыграет с мадридским Атлетиком.

После прилета в Саудовскую Аравию автобус Барселоны не сумел добраться в назначенную точку. Водитель должен был доставить “сине-гранатовых“ на базу Аль-Иттихада, но он решил повезти команду на стадион Король Абдалла Спортс Сити, который находится в 60 километрах от Джидды.

Водитель понял свою ошибку, но после этого автобус попал в пробку. В итоге Барселона опоздала на тренировку, а пресс-конференцию Эрнесто Вальверде и Серхио Бускетса перенесли.

Напомним, что матч Барселоны с мадридским Атлетико состоится сегодня, 9 января. Начало матча запланировано на 21:00 по киевскому времени.

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