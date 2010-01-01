Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Автобус Барселоны заблудился в Саудовской Аравии

Комментариев: 0
Водитель отвез команду на матч Валенсии с Реалом.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Во втором полуфинале Суперкубка Испании Барселона сыграет с мадридским Атлетиком.

После прилета в Саудовскую Аравию автобус Барселоны не сумел добраться в назначенную точку. Водитель должен был доставить “сине-гранатовых“ на базу Аль-Иттихада, но он решил повезти команду на стадион Король Абдалла Спортс Сити, который находится в 60 километрах от Джидды.

Водитель понял свою ошибку, но после этого автобус попал в пробку. В итоге Барселона опоздала на тренировку, а пресс-конференцию Эрнесто Вальверде и Серхио Бускетса перенесли.

Напомним, что матч Барселоны с мадридским Атлетико состоится сегодня, 9 января. Начало матча запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.

Поделись:
Теги: Эрнесто Вальверде, Серхио Бускетс, Барселона, Суперкубок Испании, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь