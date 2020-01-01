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Валенсия - Реал Мадрид 1:3 видео голов и обзор матча Суперкубка Испании

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Мадридский Реал вышел в финал.

Валенсия - Реал Мадрид: видео голов и обзор матча
Валенсия - Реал Мадрид: видео голов и обзор матча
Getty Images

В первом полуфинале Суперкубка Испании мадридский Реал без особых проблем обыграл Валенсию.

“Сливочные“ трижды поразили ворота “летучих мышей“. Голами отметились: Тони Кросс, Иско, Лука Модричи. Валенсия смогла лишь раз ответить. Парехо хладнокровно реализовал пенальти в компенсированное время ко второму тайму.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Валенсия - Реал Мадрид:

Валенсия — Реал 1:3

Голы: Парехо, 90+2 (пен.) — Кроос, 16, Иско, 39, Модрич, 65

Валенсия: Доменек — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Коклен (Собрино, 82), Кондогбия (Гомес, 58), Парехо, Солер — Торрес, Гамейро (Черышев, 70).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди (Марсело, 71) — Кроос, Каземиро, Модрич (Хамес, 77) — Иско, Вальверде — Йович (Мариано Диас, 81).

Предупреждение: Каземиро.

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Теги: Валенсия, Реал Мадрид, Суперкубок Испании, футбол, видео голов, обзор матча
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