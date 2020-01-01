Реал пробился в финал Суперкубка Испании

"Сливочные" не заметили Валенсию.

В Саудовской Аравии состоялся первый полуфинальный поединок в рамках Суперкубка Испании. Мадридский Реал встречался с Валенсией.

“Сливочные“ сумели дважды поразить ворота “летучих мышей“ в первом тайме. Сначала Тони Кросс на 16-й минуте забил невероятный гол прямым ударом с углового, а затем Иско увеличил преимущество.

Во втором тайме команды обменялись голами. На 67-й минуте Лука Модрич мастерски поразил ворота Валенсии, отправив мяч внешней стороной стопы в дальний угол ворот.

На 90+2 “летучие мыши“ забили гол престижа. Арбитр встречи поставил пенальти в ворота Реала за игру рукой от Серхио Рамоса. Даниэль Парехо хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Мадридский Реал пробился в финал нового обновленного Суперкубка Испании.

Валенсия — Реал 1:3

Голы: Парехо, 90+2 (пен.) — Кроос, 16, Иско, 39, Модрич, 65



Валенсия: Доменек — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Коклен (Собрино, 82), Кондогбия (Гомес, 58), Парехо, Солер — Торрес, Гамейро (Черышев, 70).



Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди (Марсело, 71) — Кроос, Каземиро, Модрич (Хамес, 77) — Иско, Вальверде — Йович (Мариано Диас, 81).



Предупреждение: Каземиро.

Отметим, что завтра, 9 января, состоится второй полуфинал, в котором сыграют Барселона и мадридский Атлетико. Начало матча запланировано на 21:00 по киевскому времени.

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