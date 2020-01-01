Сухой лист: Невероятный гол Реала в ворота Валенсии
Тони Кросс оформил чудо-гол.
В первом полуфинале Суперкубка Испании мадридский Реал играет против Валенсии.
Первый тайм закончился победой “сливочных“ со счетом 2:0.
Первый гол вышел настоящим шедевром. Полузащитник мадридского Реала Тони Кросс воспользовался ошибкой вратаря Валенсии и отправил мяч в ворота прямым ударом с углового.
Вашему вниманию видео гола Тони Кросса:
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