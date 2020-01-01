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Сухой лист: Невероятный гол Реала в ворота Валенсии

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Тони Кросс оформил чудо-гол.

Тони Кросс
Тони Кросс
Getty Images

В первом полуфинале Суперкубка Испании мадридский Реал играет против Валенсии.

Первый тайм закончился победой “сливочных“ со счетом 2:0.

Первый гол вышел настоящим шедевром. Полузащитник мадридского Реала Тони Кросс воспользовался ошибкой вратаря Валенсии и отправил мяч в ворота прямым ударом с углового.

Вашему вниманию видео гола Тони Кросса:

 

Отметим, что завтра состоится матч Барселона - Атлетико Мадрид. Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.

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Теги: Тони Кросс, Реал Мадрид, Валенсия, Суперкубок Испании, футбол, видео гола
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