Сухой лист: Невероятный гол Реала в ворота Валенсии

Тони Кросс оформил чудо-гол.

Тони Кросс Getty Images

В первом полуфинале Суперкубка Испании мадридский Реал играет против Валенсии.

Первый тайм закончился победой “сливочных“ со счетом 2:0.

Первый гол вышел настоящим шедевром. Полузащитник мадридского Реала Тони Кросс воспользовался ошибкой вратаря Валенсии и отправил мяч в ворота прямым ударом с углового.

Вашему вниманию видео гола Тони Кросса:

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