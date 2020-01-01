Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан назвал футболиста, который в будущем станет звездой Реала

Комментариев: 0
Серб сможет проявить себя в ближайшем будущем.
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан назвал футболиста, на которого “сливочные“ сделают ставку в будущем.

Читай также: Владелец Альмерии ударил Зидана головой в грудь, повторив знаменитый эпизод с Матерацци

“Йович - это очевидный вариант. Лука - это будущее нашего клуба. Он должен продолжать учиться и сохранять спокойствие. Он показывает хорошую игру.

Я уверен, что в будущем он забьет много голов за мадридский Реал. Мы сделали ставку на него“, - цитирует Зидана Marca. 

Ранее Зидан рассказал о том, что не может найти место Йовичу на поле.

Отметим, что серб вошел в символическую сборную разочарований первой половины сезона Ла Лиги.

Поделись:
Теги: Зинедин Зидан, Лука Йович, Реал Мадрид, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь