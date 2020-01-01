Зидан назвал футболиста, который в будущем станет звездой Реала

Серб сможет проявить себя в ближайшем будущем.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан назвал футболиста, на которого “сливочные“ сделают ставку в будущем.

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“Йович - это очевидный вариант. Лука - это будущее нашего клуба. Он должен продолжать учиться и сохранять спокойствие. Он показывает хорошую игру.

Я уверен, что в будущем он забьет много голов за мадридский Реал. Мы сделали ставку на него“, - цитирует Зидана Marca.

Ранее Зидан рассказал о том, что не может найти место Йовичу на поле.

Отметим, что серб вошел в символическую сборную разочарований первой половины сезона Ла Лиги.