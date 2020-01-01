Барселона - Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на матч Суперкубка Испании

Барселона и мадридский Атлетико встретятся в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Во втором полуфинале Суперкубка Испании Барселона сыграет с мадридским Атлетиком. Матчи Кубка проходят в Саудовской Аравии в городе Джедда.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка является каталонский клуб.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “сине-гранатовых“ с коэффициентом 2.10, в то время как успех Атлетико оценили в 3.75. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.45.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые принимают ставку на победу Барселоны с коэффициентом 2.05, а на триумф “матрасников“ - 3.70. Ничью здесь оценили в 3.30.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Барселоны - 2.00, победа Валенсии - 3.75, ничья - 3.40.

Матч Барселона - Атлетико состоится завтра, 9 января, в 21:00 по киевскому времени.