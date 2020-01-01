Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона - Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на матч Суперкубка Испании

Комментариев: 0
Барселона и мадридский Атлетико встретятся в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Барселона - Атлетико: прогноз и ставки букмекеров
Барселона - Атлетико: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

Во втором полуфинале Суперкубка Испании Барселона сыграет с мадридским Атлетиком. Матчи Кубка проходят в Саудовской Аравии в городе Джедда.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка является каталонский клуб.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “сине-гранатовых“ с коэффициентом 2.10, в то время как успех Атлетико оценили в 3.75. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.45.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые принимают ставку на победу Барселоны с коэффициентом 2.05, а на триумф “матрасников“ - 3.70. Ничью здесь оценили в 3.30.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Барселоны - 2.00, победа Валенсии - 3.75, ничья - 3.40.

Матч Барселона - Атлетико состоится завтра, 9 января, в 21:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Суперкубок Испании, прогноз, ставки букмекеров, букмекеры, Атлетико Мадрид, Барселона, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь