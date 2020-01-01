Валенсия - Реал: прогноз и ставки букмекеров на матч Суперкубка Испании

Валенсия и Реал встретятся в рамках первого полуфинала Суперкубка Испании. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В первом полуфинале Суперкубка Испании Валенсия сыграет с Реалом. Матчи Кубка проходят в Саудовской Аравии в городе Джедда.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка являются мадридцы.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “сливочных“ с коэффициентом 1.78, в то время как успех Валенсии оценили в 4.40. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.00.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые принимают ставку на победу Реала с коэффициентом 1.73, а на триумф “летучих мышей“ - 4.33. Ничью здесь оценили в 4.00.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Реала - 1.75, победа Валенсии - 4.40, ничья - 4.00.

Матч Валенсия - Реал состоится сегодня, 8 января, в 21:00 по киевскому времени.