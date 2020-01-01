Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Месси, Касорла, Эдегор - в символической сборной первой половины сезона Ла Лиги

Комментариев: 0
Marca отметила лучших футболистов первой части сезона.
Ла Лига
Ла Лига
Getty Images

Авторитетная испанская спортивная газета Marca опубликовала символическую сборную Ла Лиги по итогам первой половины сезона.

По мнению издания, в символическую сборную вошли:

Вратарь: Ян Облак (Атлетико)

Читай также: Бензема вошел в тройку лидеров десятилетия по количеству голов и ассистов в Ла Лиге

Защитники: Хосе Гайя (Валенсия), Диего Карлос (Севилья), Хесус Навас (Севилья), Жерар Пике (Барселона)

Полузащитники: Федерико Вальверде (Реал), Санти Касорла (Вильярреал), Мартин Эдегор (Реал Сосьедад)

Нападающие: Карим Бензема (Реал), Лионель Месси (Барселона), Луис Суарес (Барселона).

Отметим, что ранее стала известна символическую сборную разочарований первой половины сезона Ла Лиги.

Поделись:
Теги: Ла Лига, футбол, символическая сборная
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь