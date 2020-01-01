Месси, Касорла, Эдегор - в символической сборной первой половины сезона Ла Лиги

Marca отметила лучших футболистов первой части сезона.

Авторитетная испанская спортивная газета Marca опубликовала символическую сборную Ла Лиги по итогам первой половины сезона.

По мнению издания, в символическую сборную вошли:

Вратарь: Ян Облак (Атлетико)

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Защитники: Хосе Гайя (Валенсия), Диего Карлос (Севилья), Хесус Навас (Севилья), Жерар Пике (Барселона)

Полузащитники: Федерико Вальверде (Реал), Санти Касорла (Вильярреал), Мартин Эдегор (Реал Сосьедад)

Нападающие: Карим Бензема (Реал), Лионель Месси (Барселона), Луис Суарес (Барселона).

Отметим, что ранее стала известна символическую сборную разочарований первой половины сезона Ла Лиги.