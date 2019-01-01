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Лунин попал в символическую сборную разочарований первой половины сезона Ла Лиги

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Украинец не провел ни одного матча в чемпионате Испании.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Авторитетная испанская спортивная газета Marca опубликовала символическую сборную разочарований по итогам первой половины сезона Ла Лиги.

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В составе команды оказался украинский вратарь Андрей Лунин, который выступает на правах аренды за Вальядолид.

По мнению издания, в символическую сборную вошли:

Вратарь: Андрей Лунин (Вальядолид)

Защитники: Жан-Клер Тодибо, Хуниор Фирпо (оба – Барселона), Фернандо Калеро (Эспаньол)

Полузащитники: Рони Лопеш (Севилья), Денис Суарес (Сельта), Маркос Льоренте, Жоау Феликс (оба – Атлетико)

Нападающие: Лука Йович (Реал), Люк де Йонг (Севилья), Борха Иглесиас (Бетис).

Marca

Отметим, что Андрей Лунин так и не смог ни разу не сыграть в Ла Лиге. В Кубке Испании провел лишь один матч.

Ранее сообщалось, что Вальядолид не намерен возвращать Лунина из аренды.

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Теги: Агдрей Лунин, Реал Мадриди, Вальядолид, Ла Лига, футбол, символическая сборная
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