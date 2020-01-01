Модрич может перебраться в MLS
Хорват готов рассмотреть предложения клуба.
Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич может перебраться в MLS, об этом сообщает The Athletic.
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По информации источника, в услугах хорвата заинтересован Ди Си Юнайтед. Клуб хочет заменить Уэйна Руни, который покинул команду в прошлом месяце.
Руководство Ди Си Юнайтед контактировало с агентом Модрича. Отмечается, что хорват готов рассмотреть предложения клуба.
Однако, руководство Реала не готово расставаться с Модричем за минимальную сумму, ведь у хорвата истекает контракт в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Модрич может перебраться в Серию А.
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